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Beşiktaş'lı milli oyuncu Ereğli'ye transfer oldu

Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor, milli futbolcu İrem Eren'i kadrosuna kattı.

10.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:03Beşiktaş'lı milli oyuncu Ereğli'ye transfer oldu
Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor, milli futbolcu İrem Eren'i kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde yer alan Karadeniz Ereğli Belediyespor, 'ın 20 yaşındaki genç oyuncusu İrem Eren'i transfer etti. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve ardından Beşiktaş'a transfer olan 20 yaşındaki milli futbolcu İrem Eren, transferinin ardından eflatun-beyazlı formayı giyerek objektiflere poz verdi.

İmza töreninde Kdz. Ereğli Belediyespor Asbaşkan Satılmış Yigit, Sertan Kuzu, yönetim kurulu üyesi ve Kulüp Saymanı Recep Köksal ve Kadın Futbol Takımı Antrenörü Faruk Varlık hazır bulundu. - ZONGULDAK

Beşiktaş, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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