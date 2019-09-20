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Beşiktaş'ta Victor Ruiz bugünkü idmana çıkmadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovakya'nın Slovan Bratislava takımına deplasmanda 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler, Süper Lig'deki Medipol Başakşehir maçına çevrildi. Dünkü maçta sakatlanan Victor Ruiz, çalışmada yer almadı.

20.09.2019 16:20

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Slovakya'da başladı. Slovan Bratislava maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Ruiz, çalışmada yer almadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Slovan Bratislava karşılaşmasında görev alan oyuncular, sahadaki koşu ve açma germeyle günü tamamladı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. İdman, taktik program sonrası çift kale maçıyla sona erdi. Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Beşiktaş'ta Victor Ruiz bugünkü idmana çıkmadı

Başakşehir, Slovakya, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR(5)
DOĞRUCU:Fikret orman istifa beşiktaşı mahvettin be.. mahvettin. Yoldan geçen bir vatandaşımızı beşıktaş kulübü başkanı yapsak senden bin kere daha iyi yönetir.
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KARA:ADAM GİBİ KALECİ YOK DEFANS YOK LİBERODA ATİBAYI BEĞENMİYOLAR ZORLA KONTRAT YAPTILAR ADAMA MEDEL GİTTİ YERİNE ELNENY GELDİ ADAM İLK MAÇTA 3 MAÇ CEZA ALDI KANATTA QUARESMAYI KOVDULAR ORADA DOLMUYO FORVETE HİÇ GİRMEYELİM KULVARDAYIZ SÖZDE BURAK I BEKLİYOZ İYİLEŞSİNDE 3 KULVARDA BİZİ SIRTLASIN BÜYÜK TAKIMDA EN AZ İKİ SAĞLAM FORVET OLUR. . . BİLGİNİZE
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BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:Şampiyon
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ALİ:gülmek istiyorummmmmm ama ağlatıyorsun beşiktaş
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BKURTTTT:abdullah oynasın yerıne forvetede fıkret geçsin
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