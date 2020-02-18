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Beşiktaş, Ljajic'ten yoksun çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

18.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:36Beşiktaş, Ljajic'ten yoksun çalıştı

, Süper Lig'in 23'üncü haftasında ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Soğuk algınlığı bulunan Ljajic idmana çıkmadı.

Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile soğuk algınlığı olan Adem Ljajic katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Futbolcular ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.



Trabzonspor, Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: DHA

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