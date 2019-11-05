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Beşiktaş, LÖSEV'in "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi

Beşiktaş futbol takımının teknik heyeti ve oyuncuları, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi.

05.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:06Beşiktaş, LÖSEV'in
Beşiktaş futbol takımının teknik heyeti ve oyuncuları, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "LÖSEV'in düzenlediği farkındalık projesine 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' diyerek biz de katılıyoruz! Futbol takımımızla yanınızdayız, farkındayız." denildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı oyuncular da maske takarak kampanyaya desteklerini açıkladı.

Beşiktaş, Twitter, Futbol, LÖSEV, Spor

Kaynak: AA

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