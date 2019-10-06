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Beşiktaş maçı 10 kişi tamamladı

Beşiktaş, Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin uzatma dakikalarında N'Koudou'nun sakatlanması nedeniyle 10 kişi kaldı.

06.10.2019 18:31Beşiktaş maçı 10 kişi tamamladı
Beşiktaş, Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin uzatma dakikalarında N'Koudou'nun sakatlanması nedeniyle 10 kişi kaldı.

Beşiktaş'ta N'Koudou, Alanyaspor karşılaşmasının son bölümlerinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Mücadelenin ikinci yarısında Diaby, Douglas ve Necip'i oyuna dahil eden siyah-beyazlılarda değişiklik hakkı kalmayınca Teknik Direktör Abdullah Avcı, N'Koudou'nun yerine oyuncu değişikliği yapamadı. 89. dakikada kendisini yere bırakan ve kenarda tedavisi yapılan yıldız futbolcu, oyun alanına geri dönse de dakikalar 90+1'i gösterdiğinde tekrar yerde kaldı ve bu kez sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Beşiktaş, N'Koudou'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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