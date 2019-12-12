Haberler » Spor » Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Spor

Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6'ncı ve son maçında Beşiktaş deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton'a konuk olacak.

12.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:38Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Ligi K Grubu 6'ncı ve son maçında deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton'a konuk olacak. Molineux Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:

WOLVERHAMPTON: Ruddy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Vinagre, Dendoncker, Neves, Moutinho, Neto, Cutrone

BEŞİKTAŞ: Utku, Kerem, Necip, Erdoğan, Rebocho, Erdem, Oğuzhan, Lens, Güven, Boyd, Umut



Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

Spor

Son Dakika Haberleri

23:16 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçından notlar - Spor
23:11 Anadolu Efes - Spor
23:10 Wolverhampton-Beşiktaş maçından notlar - Spor
23:08 Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Spor
23:02 Anadolu Efes, galibiyet serisini derbide sürdürdü - Spor
22:56 Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu! - Spor
22:48 NBA maçında kalçasını açan Lizzo, eleştirilere cevap verdi: Eleştirileriniz sizi ilgilendirir - Spor
22:17 Juventus'tan Merih Demiral paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu - Spor
21:54 Basel-Trabzonspor maçında YPG paçavrası açıldı, ortalık karıştı! - Spor
21:29 A Milli Takımımızın EURO 2020 şampiyonluğuna dev oran! - Spor
12.12.2019 23:21:26