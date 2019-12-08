Beşiktaş maçından notlar

Avcı'dan tek değişiklik

Caner bu kez ön tarafa

Tayfut Havutçu'dan 3 değişiklik

Havutçu'nun ilk maçı

Tuncay Mesci unutulmadı

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 13'üncü haftasında iç sahada 4-1 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Avcı, kupada oynanan 24Erzincanspor maçında sakatlanan N'Koudou'nun yerine Pedro Rebocho'yu sahaya sürdü.

Kaleyi Karius'a emanet eden Abdullah Avcı; savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho'dan oluşturdu. Orta alanda Atiba ve Elneny ikilisini bozmayan Avcı, hücum hattında Diaby, Ljajic ve Caner Erkin'i görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

CANER BU KEZ ÖN TARAFA

Siyah beyazlı ekipte yaptığı 5 asistle takımın gole en çok katkı yapan oyuncularından olan Caner Erkin, Kasımpaşa karşısında mücadeleye sol açıkta başladı. Geçtiğimiz hafta Rebochu'yu kulübeye çekerek Caner Erkin'i sol bekte görevlendiren Avcı, N'Koudou'nun sakatlığında bu kez Rebocho'yu sol bekte oynattı. Caner Erkin ise bu kez sol açıkta görev aldı.

TAYFUR HAVUTÇU'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Lacivert beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Havutçu, kart cezalıları Fernandes ve Aytaç'n yerine Veysel ve Heintz'e forma şansı verdi.

Kaleyi Fatih Öztürk'e emanet eden Havutçu; savunmayı Popov, Veysel, Ben Youssef ve Karim Hafez'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Sadiku ve Hajradinovic'i sahaya süren Havutçu, hücum hattında Quaresma, Heintz ve Mustafa Pektemek'i oynattı. Tayfur Havutçu'nun gol yollarındaki tercihi ise Fode Koita oldu.

HAVUTÇU'NUN İLK MAÇI

Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, yeni takımıyla ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Hafta ortasında lacivert beyazlı ekiple 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Havutçu, Kasımpaşa'nın Van Spor Futbol Kulübü ile kupada oynadığı maçta görev almamıştı. Havutçu, yeni takımıyla ilk maçına eski takımı Beşiktaş karşısında çıktı.

QUARESMA TRİBÜNLERE ÇAĞIRILDI

Sezon başında olaylı bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından tribüne çağırıldı. Siyah beyazlı taraftarlar kendi futbolcularını tek tek tribünlere davet ederken, son davet Portekizli oyuncuya geldi. Ricardo Quaresma da tribünlerden gelen daveti kırmadı ve orta alana kadar gelerek alkışlarla karşılık verdi.

PORTEKİZLİ TÜRKİYE'DE İLK KEZ BEŞİKTAŞ'A RAKİP

Beşiktaş'tan ayrılarak sezon başında Kasımpaşa'nın yolunu tutan Ricardo Quaresma, bu müsabaka ile birlikte ilk kez Türkiye'de Beşiktaş'a rakip oldu.

TUNCAY MESCİ UNUTULMADI

Mücadele öncesinde, hayatını kaybeden Tuncay Mesci unutulmadı. Trabzonspor ve Beşiktaş'ta da forma giyen Tuncay Mesci için mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.