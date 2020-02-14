Beşiktaş maçından notlar

Okan Buruk'tan tek değişiklik

Sergen Yalçın iki değişiklik yaptı

Beşiktaş 'ta sağ bek Jeremain Lens

Boateng ilk 11'de

Rebocho ve Douglas kadroda yok

Beşiktaş taraftarı takımını yalnız bırakmadı

Sergen Yalçın'a büyük destek

"Vatan size minnettar" pankartı

Sezer AFŞAR/ - Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Süleyman Özay üstlendi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçındaki ilk 11'den tek değişiklik yaptı. Buruk, stoper pozisyonunda Carlos Ponck yerine Martin Skrtel'i tercih etti. Medipol Başakşehir, Beşiktaş karşısına şu ilk 11 ile çıktı:

Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Ba, Crivelli.

BEŞİKTAŞ'TA SAĞ BEK JEREMAIN LENS

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta 3-0 kazanılan Gaziantep FK maçı ilk 11'ine göre iki değişiklik ile Medipol Başakşehir karşısına çıktı. Yalçın, sarı kart cezalısı olan Gökhan Gönül yerine sağ bek pozisyonunda Jeremain Lens'e şans verirken, Adem Ljajic'in yerine ise ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya dahil olan Kevin-Prince Boateng'i tercih etti. Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına şu ilk 11 ile çıktı: Karius, Lens, Ruiz, Vida, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Diaby, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz.

BOATENG İLK 11'DE

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş formasıyla ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Ganalı oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçında 2'nci yarının başında oyuna dahil olmuş ve siyah beyazlı takımın 2'nci golünün altına imzasını atmıştı.

REBOCHO VE DOUGLAS KADRODA YOK

Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesinde Pedro Rebocho ve Douglas kadroda kendilerine yer bulamadı. Gökhan Gönül'ün sarı kart cezalısı olduğu maç öncesinde Sergen Yalçın, sağ bek pozisyonu için Jeremain Lens'i tercih ederken, bu bölgede forma giyen Brezilyalı oyuncuyu maç kadrosuna dahil etmedi. Diğer yandan yönetimin zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesine 3 maç kalan Pedro Rebocho'nun opsiyonunu kullanmak istememesinden dolayı bu oyuncu, maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu mücadele öncesinde takımlarını yalnız bırakmadı. Kendileri için ayrılan tribünleri dolduran taraftarlar, ısınma bölümünde oyunculara büyük destek oldu.

SERGEN YALÇIN'A BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş taraftarı, maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, önce Yalçın'ı daha sonra ise siyah beyazlı takımı tribünlere çağırdı.

"VATAN SİZE MİNNETTAR" PANKARTI

Medipol Başakşehirli oyuncular, İdlib'de şehit düşen Mehmetçik için maç öncesi seremonisine "Vatan Size Minnettar #İdlib" pankartı ile çıktı. Bununla birlikte sahadaki ekranlarda da Mehmetçik için bir video gösterildi.