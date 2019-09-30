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Beşiktaş maçını Harald Lechner yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynayacağı Wolverhampton karşılaşmasını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek.

30.09.2019 12:42Beşiktaş maçını Harald Lechner yönetecek
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynayacağı Wolverhampton karşılaşmasını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ı ağırlayacak olan Beşiktaş'ın mücadelesini Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Julian Weinberger olacak. 3 Ekim Perşembe günü Beşiktaş Park'ta oynanacak olan karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. - İSTANBUL

Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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