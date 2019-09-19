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Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ilk haftasında Slovan Bratislava ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

19.09.2019 20:46Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ilk haftasında Slovan Bratislava ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.
Tehelne Pole Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak olan mücadelede Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:
SLOVAN BRATİSLAVA: Greiif - Medvedev, Abena, Bozhikov, de Marco, Ibrahim, de Kamps, Holman, Drazic, Sporar, Rharsalla.
BEŞİKTAŞ: Karius - Douglas, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby, Nkoudou, Ljajic, Umut Nayir.



Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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