Beşiktaş-Malatyaspor maçının ikinci yarısı başladı! Canlı anlatım

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş, üst üste 7. maçını kazanarak zirve yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 5 maçtır süren kazanamama serisini sonlandırmak istiyor.
Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sahaya çıkan 11'ler şöyle;
BEŞİKTAŞ:Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak
BTCTURK YENİ MALATYASPOR:Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin Yalçın, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic