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Beşiktaş-Malatyaspor maçının ikinci yarısı başladı! Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Üst üste 6. maçını kazanan Beşiktaş, Malatyaspor karşısında da 3 puana uzanarak zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

15.12.2019 18:59 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:04Beşiktaş-Malatyaspor maçının ikinci yarısı başladı! Canlı anlatım

, Toto Süper Lig'in 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş, üst üste 7. maçını kazanarak zirve yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 5 maçtır süren kazanamama serisini sonlandırmak istiyor.

Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sahaya çıkan 11'ler şöyle;

BEŞİKTAŞ:Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

BTCTURK YENİ MALATYASPOR:Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin Yalçın, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Sportradar, Spor

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