Beşiktaş-Malmö

UEFA Avrupa
Ligi I Grubu'nda Beşiktaş
ile İsveç
temsilcisi Malmö
arasındaki karşılaşmanın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Luca Banti, Lorenzo Manganelli, Gianluca Vuoto (İtalya
)
Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz
, Necip Uysal
, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan Özyakup
, Quaresma
, Ljajic, Mustafa Pektemek
, Vagner Love
Malmö: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Traustason, Bachirou, Lewicki, Rieks, Antonsson, Rosenberg
İtalya,Malmö,Beşiktaş
13 Aralık 2018 Perşembe 20:04