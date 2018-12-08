Beşiktaş Malmö Hazırlıklarına Başladı

UEFA Avrupa
Ligi I Grubu son maçında Malmö
ile karşılaşacak olan Beşiktaş
, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Ümraniye
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş
yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Alanyaspor
karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşularının ardından istasyon çalışması ve açma germe yaptı. Isınmanın ardından pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas antrenmanı yapıldı. İdman yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, pazartesi saat 16.00'da hazırlıklarına devam edecek.
(İHA)
Avrupa,Malmö,Beşiktaş
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:46