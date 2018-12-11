Beşiktaş, Malmö Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlı oyuncular, dar alanda kontrol ve pas çalışması yaptı.
Taktik programın uygulandığı bölümün ardından idman yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
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Beşiktaş yarın saat 16.00'da yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Şenol Güneş, tesislerde saat 15.30'da Malmö
maçıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
11 Aralık 2018 Salı 18:08