Beşiktaş-Malmö Maçına Doğru

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, UEFA Avrupa
Ligi I Grubu'nda yarın Malmö
ile yapacakları maçın zorluğunu bildiklerini ve iyi hazırlanarak kazanmak istediklerini söyledi.
Şenol Güneş, siyah-beyazlı oyuncu Mustafa Pektemek
'in de katılımıyla BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, grubun son maçına yarın çıkacaklarını hatırlatarak, "Rakiplerimize baktığımızda son müsabakaya gelmemize rağmen her takımın turu geçme şansı var. Sahamızda galip gelerek, turu geçmek istiyoruz." dedi.
Maç için hazır olduklarını vurgulayan Güneş, "Sayısal eksikliğimiz olacak. Atiba Hutchison ve Güven Yalçın
zaten olmayacak. Onun dışında sakatlıkları süren Pepe, Enzo Roco
, Ryan Babel
ve Caner Erkin
var. Jeremain Lens ile Dorukhan Toköz
'ün durumlarına bakacağız." ifadelerini kullandı.
Avrupa'da iyi sonuçlar almanın önemine değinen Güneş, "Mağlubiyetlerin sayısını azaltmak önemli. Maalesef bu sezon 3 yenilgimiz var. En çok bu beni üzmüştür." diye konuştu.
Güneş, Avrupa'da Beşiktaş'ın isminin gündemde olduğunu anlatarak, " Türkiye
'de iyi markalar var. Önemli olan, Avrupa'da bu ülkeyi temsilen en iyi şekilde sonuçlar almak. Daha iyi olmak için daha büyük yatırımlar yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. İsveç
Ligi'nin bitmesinin Malmö'ye bir avantaj getirip getirmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Güneş, şunları söyledi:
"Malmö'nün, ligin yorgunluğunu atmak için zamanı var. Tek odaklanacakları konu bizim maç olacak. 29 Kasım'da Genk
ile oynadılar. O günden beri oynamıyorlar. Olumsuz durum olacağını zannetmiyorum. Sert, agresif maç olacağını düşünüyorum. Bu zorlukları aşmak için hazırlanmak gerektiğini biliyorum."
"Ligin henüz yarısı olmadı"
Spor Toto Süper Lig'deki rekabete değinen Güneş, "Ligin henüz yarısı olmadı. Kötü maçlar kaybettik. Yarış devam ediyor. Yarısına gelmeden durumu değerlendirmeye almak doğru değil. Eksiklerimiz olduğu gerçek. Bu sezon bir sıkıntı var. Galatasaray
ve Demir Grup Sivasspor
maçlarında da oldu. Perşembe-pazar oynuyoruz. Lig maçını pazartesi de oynayabiliriz. Nedense olmuyor." şeklinde konuştu.
Öte yandan, siyah-beyazlı oyuncu Mustafa Pektemek ise yarın çok önemli bir maça çıkacaklarına dikkati çekerek, "Üst turda devam etmek için kazanmamız gereken bir maç. Seyirci avantajımızla iyi mücadele edip, kazanmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.
Şenol Güneş,Beşiktaş,Malmö
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:39