Beşiktaş, Malmö Maçına Hazır

UEFA Avrupa
Ligi I Grubu son maçında yarın İsveç
ekibi Malmö
'yü konuk edecek Beşiktaş
, hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, bu bölümde siyah-beyazlı oyuncular istasyon ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Pepe, Enzo Roco
, Ryan Babel
, Dorukhan Toköz
ve Caner Erkin
katılmadı.
Sakatlığı geçen Jeremain Lens ise çalışmada yer aldı.
Avrupa,Malmö,Beşiktaş
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:25