Beşiktaş - Malmö Maçına İtalyan Hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. haftasında 13 Aralık Perşembe günü İsveç'in Malmö ekibi ile yapacağı maçı İtalyan hakem Luca Bati yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bati'nin yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto üstlenecek.

Daniele Doveri ve Maurizio Mariani'nin ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı maçın dördüncü hakemi ise Giorgio Peretti olacak.