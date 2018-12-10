Beşiktaş - Malmö Maçını Luca Banti Yönetecek

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:28



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:28

UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadele eden Beşiktaş'ın I Grubu'nda oynayacağı Malmö maçının hakemleri açıklandı.Vodafone Park'ta 13 Aralık Perşembe saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Banti yönetecek. Banti'nin yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto yaparken, Daniele Doveri ve Maurizio Mariani ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Giorgio Peretti olacak. - İSTANBUL