Beşiktaş-Malmö Maçının Ardından - Uwe Rösler

UEFA Avrupa
Ligi'nde Beşiktaş
'ı 1-0 yenen Malmö
'nün teknik direktörü Uwe Rösler, gruptan çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Rösler, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada pozisyon buldukları gibi kalecilerinin de iyi performans sergilediğini belirterek, "Beklenmeyeni başarmış olduk, oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.
Gruptan çıkarak misyonlarını tamamladıklarını vurgulayan Rösler, "Zor maç oldu, bunu bekliyorduk. Beşiktaş'ın son dört maçını incelemiştik. Baskılı oynadık. 2-0'a getiremedik, 1-0 yaparak durumu kurtarmaya çalıştık." diye konuştu.
Maçın kırılma anı konusundaki soruyu yanıtlayan Rösler, "Quaresma
önemli takımlarda oynamış, kapasitesini bildiğimiz bir oyuncu. Sık sık kulvar değiştirdi, sağ kulvarda kontrol edilmesi zor oyuncuydu. Biz kontrol ettik. Maçı 1-0'a getirmek bizim için önemli noktaydı ama Quaresma'nın kırmızı kartıyla daha çok rahatlamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa,Malmö,Beşiktaş
13 Aralık 2018 Perşembe 23:55