Beşiktaş - Malmö Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Beşiktaş
, UEFA Avrupa
Ligi I Grubu son hafta karşılaşmasında evinde İsveç
temsilcisi Malmö
'yü ağırlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Luca Banti yönetecek. Banti'nin yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto üstlenecek. Vodafone Park
'ta oynanacak müsabaka saat 20.55'te başlayacak.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:
BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma
, Mustafa, Vagner Love
MALMÖ: Dahlin, Behrang, Rieks, Lewicki, Bachirou, Traustason, Bengtsson, Antonsson, Nielsen, Vindheim, Markus Rosenberg
Malmö,Beşiktaş
13 Aralık 2018 Perşembe 19:45