Beşiktaş, Malmö'yü Konuk Ediyor! Canlı Anlatım

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk ediyor. Beşiktaş en az 1 puan aldığı taktirde, adını Avrupa Liginde son 32 takım arasına yazdıracak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti yönetiyor. Saat 20:55'te başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

30' Mustafa Pektemek'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu auta gitti.

17' Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

9' Necip ve Love'un ceza sahası içinden yaptığı vuruşlarda top 2 kez direkten döndü.

2' Mustafa Pektemek'in vuruşu kalecide kaldı.

1' Karşılaşma başladı. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Mustafa, Vagner Love

MALMÖ: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Traustason, Bachirou, Lewicki, Rieks, Rosenberg, Antonsson