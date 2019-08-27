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Beşiktaş, Manuel Fernandes ile el sıkıştı!

Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu siyah beyazlı takımdan 1,1 milyon euro alacak.

27.08.2019 22:44
Beşiktaş, Manuel Fernandes ile el sıkıştı!

Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Gary Medel'in Bologna'ya gitmesi sonrası bir orta saha oyuncusu transfer etmek isteyen Beşiktaş, eski oyuncusu Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

LOKOMOTİV MOSKOVA'DA 144 MAÇA ÇIKTI

TRT Spor'un haberine göre bonservisi elinde olan Portekizli yıldıza yıllık 1,1 milyon euro maaş ödenecek. 2014 yılında Beşiktaş'tan bedelsiz bir şekilde Lokomotiv Moskova'ya giden 33 yaşındaki oyuncu, Rus ekibiyle 144 maça çıktı. Fernandes bu maçlarda 34 gol atarken, 28 de asist yaptı.

Beşiktaş, Manuel Fernandes ile el sıkıştı!

Manuel Fernandes, Gary Medel, Beşiktaş, Bologna, Spor

YORUMLAR (3)
ARİF: Tursusunu kursun
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FİNİSH: Atalarımız derki;eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı.
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CEM: HARIKA TRANSFER
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