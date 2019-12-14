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Beşiktaş, Marcelo için harekete geçti!

Beşiktaş, Lyon taraftarıyla yaşadığı problem nedeniyle zor günler yaşayan Mercelo Guedes için harekete geçti.

14.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:26

formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından 2017 yılında 7 milyon Euro karşılığında Fransa Lig 1 ekibi 'un yolunu tutan Marcelo Guedes, Fransız ekibinde zorlu günler yaşıyor. Fanatik'te yer alan habere göre takımının RB 'le oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından kulüp taraftarlarının büyük tepkisini çeken 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyadan kendisi için başlattığı, 'Geri dön' çağrısına kayıtsız kalamadı. Lyon yönetimiyle kulüpteki geleceğini görüşen tecrübeli stoperin, kendisinin ve ailesinin can güvenliğini gerekçe göstererek yolları ayırma kararı aldığını ilettiği belirtildi.

LYON BONSERVİS İSTİYOR

Lyon'un ise kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunu ancak bonservis bedeli karşılığında gönderebileceği karşılığını verdiği kaydedildi. Beşiktaş yönetimiyle yaptığı son görüşmede, "İstanbul'u özlüyorum. Beşiktaş'ta ailemle beraber çok mutluyduk. Ben, mutlu olduğum yerde olmak isterim" diyen tecrübeli oyuncu için şartların zorlanacağı belirtildi. Siyah-beyazlıların, oyuncunun menajeri aracılığıyla Lyon'la temasa geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Marcelo için harekete geçti!

Beşiktaş, Leipzig, Lyon, Spor


HABER YORUMLARI (2)
....:Yahu arkadaş daha bikaç gün önce başkan açıklamadı mı transfer yasağı büyük ihtimal gelecek diye??Spor medyası yine haber okunsun diye önüne geleni alıyo takımlara. .
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ŞAKA GİBİ:dünyada başka oyuncu yok mu sürekli eski oyuncuların yaşlı formdan düşmüş halini geri getirmeye sadece türk takımları çalışıyor
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