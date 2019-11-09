Beşiktaş marşları En güzel Beşiktaş sözleri ve Beşiktaşlı sözleri

Beşiktaş marşları ile Beşiktaş taraftarı coşuyor ve şanlı Beşiktaş'ın başarılarına ortak oluyor. En güzel Beşiktaş marşları ve Beşiktaş marşı sözleri ile takımının yanında olan taraftar, ekranda statta ve her yerde takımını destekliyor. İşte Beşiktaş marşı, Beşiktaş marşı sözleri ve en güzel Beşiktaş sözleri…

BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ BEŞİKTAŞ ÇARŞI TEZAHÜRATI SÖZLERİ

Bu sene şampiyon görelim siziiiiii

Ölmeden mezara koymayın biziiiii

korkutmaz bizleri musalla taşııııııı

Ölümüne seviyoruz biz Besiktaşıııııııı…

Bu sene şampiyon olacaksınız

Futbolcu katili etmeyin bizi

Korkutmaz bizleri cezaevleri

Ölümüne seviyoruz biz Beşiktaşı

Kıyamet kopar

Çöker karanlık

Allah bizi affetmez çok günah aldık

Sevenler ayrılmaz

Biz bir plan yaptık

Tüm çarşı cehenneme kombine aldık

Gün doğdu hep uyandık statlara dayandık

Beşiktaş'ın aşkıyla da bayraklarla donandık

Semtimiz erkek semti aşık eder herkesi,

Üzerimden eksilmesin bayrağımın gölgesi,

İşte biz kötü günde hep omuz omuzayiz,

Övünmek gibi olmasın biz karakartalliyiz!

Kara kartal kara kartal

Beşiktaş'ım

Bayat sensin

Dünyam sensin

Her şey sensin

Gelecekse tüm acılar

Biz hazırız, senden gelsin

Bu sevdadan vazgeçersek

Allah belamızı versin.

Gücüne Güç Katmaya Geldik Sözleri

Sevdalı yüreklerde beyaz sürgünler,

Halayla türkülerle sevdi bu kalpler,

Yıldızlar tutuştu siyah beyazla,

Marşlarımız ağlasın kartal aşkıyla,

Beşiktaş seninle ölmeye geldik !

Beşiktaş !

Gücüne güç katmaya geldik,

Formanda ter olmaya geldik,

Beşiktaş seninle ölmeye geldik !

Beşiktaş !

Barbaros Meydanı'nda dün gibi sevdan,

Derin bir nefes çektik Abbasağa'dan,

Bir umudum sensin anlıyor musun?

Hayat yaşanmıyor ki senle olmadan,

Beşiktaş seninle ölmeye geldik !

Beşiktaş !

Gücüne güç katmaya geldik,

Formanda ter olmaya geldik

Beşiktaş marşları

BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ KARANLIK KURULDU GECEYE

Karanlık kuruldu geceye

Bir ümit var yine içimde

Kimsesiz bu puslu gecede

Bırakmam Beşiktaşım seni

Ruhlar yorgun yollar habersiz

Söz tükenmiş beste habersiz

Deplasmandayız olmaz sensiz

Bırakmam Beşiktaşım seni

Karanlık kuruldu geceye

Bir ümit var yine içimde

Kimsesiz bu puslu gecede

Bırakmam Beşiktaşım seni

Ruhlar yorgun yollar habersiz

Söz tükenmiş beste habersiz

Hep seninleyiz olmaz sensiz

Bırakmam Beşiktaşım seni

BEŞİKTAŞ MARŞ/ BEŞİKTAŞ YÜZÜNCÜ YIL MARŞI SÖZLERİ

Bir ömür boyu seveceğiz

Her 100 yılın efendisi büyük Beşiktaş

Yağmur, çamur hep geleceğiz

Yiz kartalız bizim yuvamız büyük Beşiktaş

Yer beyaz gök siyah Beşiktaş

Tarih yazar ömür boyu karakartal

Bu büyük taraftarın seninle

Onurluyuz gururluyuz karakartal

1903'te doğdu şanlı kartalım

Simsiyah bembeyaz Beşiktaş

Karakartalın yuvasındayız

Ölene kadar yanındayız

Hiç bitmeyecek büyük aşkımız

Biz kartalız Beşiktaşlıyız

BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ BEŞİKTAŞ TEZAHÜRATLARI SÖZLERİ

Yağmurlu bir günde görmüştüm seni,

Üstünde çubuklu formalar vardı.

Bir anda tutuldum, aşık oldum ben.

Hayatın anlamı siyah beyazmış.

Ölümle yaşamı ayıran çizgi,

Siyahla beyazı ayıramaz ki.

Her yolun sonunda ölüm olsa da.

Sevenleri kimse ayıramaz ki..

Şampiyonluk görmeden yaşarsam eğer,

Sanma ki kalbimizde bu sevda biter

Kazımışız seni biz bu yüreklere,

Beşiktaşlı olmak övünmek yeter…

Metin ali feyyazla sergen yalçınla,

Teşekkür borçluyuz bizler atalara,

İyi ki sevdirmişler kartalı bana…

BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ BEŞİKTAŞ 115.YIL MARŞI

Bizde her sabah uyandığında

Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş

Her zaman yanın yanında

Taraftar kol kola

115.yaşında

Babadan oğula

Beşiktaş yoluna

Ölürüm senin uğruna

Haydi Beşiktaş

Saldır Beşiktaş

Şerefli kupaları kaldır Beşiktaş

115 yaşında

Taraftar yanında

Nice yıllara Kartalım nice yıllara

Eğer dönersem senin yolundan

Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş

Kanım kurusun

Kalbim taş olsun

Bu can sana feda olsun

Kanım kurusun

Kalbim taş olsun

Ömrüm sana feda olsun

Haydi Beşiktaş

Saldır Beşiktaş

Şerefli kupaları kaldır Beşiktaş

115 yaşında

Taraftar yanında

Nice yıllara Kartalım nice yıllara

BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ ANLAMAZ KİMSE BU AŞKI SÖZLERİ

Gökyüzünde değilsin yalnız,

Bir yanın ay bir yanın yıldız,

Efsaneler yerde sürünsün,

Kartalım göklerde süzülsün.

Beşiktaşlıyız Beşiktaşlı !

Anlayamaz kimse bu aşkı…

Bekçisiyiz kopsa kıyamet,

Siyah beyaz bize emanet.

Sen neredeysen ordayız biz,

Ne dağlar engel ne de deniz…

Sonunda ölüm bile olsa,

Son nefeste bil ki senleyiz.

Beşiktaş marşları

BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ HELAL OLSUN HAKKIMIZ KARTALIM SANA

Olsun hadi olsun Beşiktaş'ım şampiyon olsun

Doğsun karanlıklara Beşiktaş'ın güneşi

Duysun alem duysun taraftarın sesini duysun

Haykır, bağıralım hadi çoşkumuz duyulsun

Kartal uçuyor asil asil göklerde

Siyah beyaz taht kurmuş gönülllerde

Söyleyelim birlikte

Helal olsun hakkımız kartalım sana

Aşığız siyahına beyazına

Kıyamet kopsa, yer yarılsa

Bitmez bu aşk tükenmez bu sevda

Helal olsun hakkımız kartalım sana

Deli divaneyiz senin aşkınla

Öylesi yüce sonsuz bu aşk

Adın efsanedir büyük Beşiktaş

Helal olsun hakkımız sana Beşiktaş

BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ ŞANLI BEŞİKTAŞ BÜYÜK BEŞİKTAŞ..!

Olsun hadi olsun Beşiktaş'ım şampiyon olsun

Doğsun karanlıklara Beşiktaş'ın güneşi

Duysun alem duysun, taraftarın sesini duysun

Haykır, bağıralım hadi çoşkumuz duyulsun

Kartal uçuyor asi asi göklerde

Siyah beyaz kardeştir gönülllerde

Çok güçlüyüz birlikte

Helal olsun hakkımız kartalım sana

Aşığız siyahına beyazına

Kıyamet kopsa yer yarılsa

Bitmez bu aşk, tükenmez bu sevda

Helal olsun hakkımız kartalım sana

Deli divaneyiz senin aşkınla

Öylesi yüce sonsuz bu aşk

Adın efsanedir büyük Beşiktaş

Helal olsun hakkımız sana Beşiktaş

Şanlı Beşiktaş büyük Beşiktaş!

BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ YENİ BEŞİKTAŞ MARŞI

Hakkın senin şerifinle şampiyonluklar

Gözün kara, alnın aktır ŞANLI BEŞİKTAŞ

Yerden göğe, arştan öte yüksel kartalım

Şeref Bey ve deplasmanda biz arkandayız

Feda ettik cefa çektik sefalardayız

Helal sana döktüğümüz göz yaşlarımız

Mirassın babadan kalan görülmemiş aşk

Saldır her maçında dik dur engelleri aş

Korksun renkliler hiç biri etmesin rahat

Varlığınla var oluruz bitmez bu savaş

oooooooo

Uç heceyle tek kelime yüreklerde aşk

oooo

Sebepsizce sevdik seni ŞANLI BEŞİKTAŞ

Şaha kalk ayaklan büyük zaferlerinde

Kalmaz keder sebep sensin hayat güzelse

Fark eder mi ölüm, yaşam senleyiz her an

Armana sevdalıyız siyah-beyaz hayat

Son nefeste bile tek sözümüzsün inan

Göklerin tek hakimi sensiz KARAKARTAL

oooooo

Üç heceyle tek kelime yüreklerde aşk

oooooo

Sebepsizce sevdik seni ŞANLI BEŞİKTAŞ, Yeni Nesil BEŞİKTAŞ…

BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ ZIPLA

Barbaros'dan İnönü'ye uzun yol gider

Giderken Dolmabahçe, yer gök inler

Şeref Bey'in ruhu ile inletilir her yer

Rakipler karşımızda tirtir titrer

Bütün dünya kabullenmiş taraftarımızı

Rekorların müdavimi kartalımızı

Haydi şimdi sallayın atkılarınızı

Görsünler Beşiktaş'ın taraftarını

Zıpla, zıpla, zıpla , zıpla , zıpla , zıpla…

Marmara'nın eteğinde 1903'de

Sarı saçlı, mavi gözlü gül bahçesinde

Kartal yürek, isyan ki arabalıları

Siyah, beyaz, kırmızı halkın takımı

Aslını inkar eden haramzadedir

Dolmabahçe memleketin karakteridir

Bizler bugün bu mirasın fedaileriyiz

Mihenk taşı aşkımız Beşiktaş'lıyız

Zıpla, zıpla, zıpla , zıpla , zıpla , zıpla…

BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ BİZ ARMANIN PEŞİNDEYİZ

İyi günde, kötü günde biz; Beşiktaş'ım senleyiz.

Ayıramaz bizi kartalım; ne yer, ne gök, ne deniz

İstanbul'da deplasmanda biz; Beşiktaş'ım senleyiz

Yürüyoruz omuz omuza; biz armanın peşindeyiz

İyi günde, kötü günde biz; Beşiktaş'ım senleyiz.

Ayıramaz bizi kartalım; ne yer, ne gök, ne deniz

İstanbul'da deplasmanda biz; Beşiktaş'ım senleyiz

Yürüyoruz omuz omuza; biz armanın peşindeyiz

İyi günde, kötü günde biz; Beşiktaş'ım senleyiz.

Ayıramaz bizi kartalım; ne yer, ne gök, ne deniz

İstanbul'da deplasmanda biz; Beşiktaş'ım senleyiz

Yürüyoruz omuz omuza; biz armanın peşindeyiz

iyi günde, kötü günde biz; Beşiktaş'ım senleyiz.

Ayıramaz bizi kartalım; ne yer, ne gök, ne deniz

İstanbul'da deplasmanda biz; Beşiktaş'ım senleyiz

Yürüyoruz omuz omuza; biz armanın peşindeyiz