Beşiktaş, Medel için gelen 4 milyon euroluk teklifi reddetti!

Siyah-Beyazlılar'ın Şilili yıldızı Gary Medel'e Fransa Lıgue 1 ekiplerinden Marsilya talip olmuştu. Kara Kartal'ın orta sahasında yeterli sayıda oyuncu olmasını göz önünde bulunduran Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da fikrini almasının ardından satışa onay vermişti.

Lıgue 1 ekibinden menajerler aracılığıyla gelen 4 milyon Euro'luk ilk teklifi geri çeviren Başkan Fikret Orman'ın, 31 yaşındaki ön liberonun değerini 6 milyon Euro olarak belirlediği bildirildi. Copa America'da Şili formasıyla ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken deneyimli isim için ısrarcı olan Marsilya'nın da aradaki 2 milyon Euro'luk fark konusunda Beşiktaş'la pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

YILLIK 2,3 MİLYON EURO İSTEDİ

Geçen sezon Siyah-Beyazlılar'ın orta sahasının Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson ve Adem Ljajic'ten oluşması sebebiyle genel olarak Oğuzhan Özyakup, Shinji Kagawa ve Necip Uysal'la birlikte hamle oyuncusu olan Medel, daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Öte yandan Beşiktaş'tan senelik 2.3 milyon Euro maaş alan Medel'in, aynı rakamı Marsilya'dan da istediği ifade edildi.

(Fanatik)