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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında M. Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

13.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:10Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'in 22. haftasında M. ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de M. Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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