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Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Beşiktaş-Medipol Başakşehir müsabakasını Suat Arslanboğa'nın yöneteceği duyuruldu.

18.09.2019 12:08Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Beşiktaş-Medipol Başakşehir müsabakasını Suat Arslanboğa'nın yöneteceği duyuruldu.

Süper Lig'in 5. haftasında 20, 21, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde oynanacak olan mücadelelerde sahada olacak hakemler açıklandı. 23 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında hakem Suat Arslanboğa'nın görev yapacağı belirtildi.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

20 Eylül Cuma

20.30 Göztepe - Konyaspor: Özgür Yankaya

21 Eylül Cumartesi

15.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Koray Gençerler

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

20.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

22 Eylül Pazar

14.00 Çaykur Rizespor- Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Serkan Tokat

16.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Btc Turk Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler

23 Eylül Pazartesi

20.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa - İSTANBUL

Suat Arslanboğa, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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