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Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Beşiktaş - Medipol Başakşehir müsabakasını Suat Arslanboğa'nın yöneteceği duyuruldu.

18.09.2019 12:10Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Beşiktaş - Medipol Başakşehir müsabakasını Suat Arslanboğa'nın yöneteceği duyuruldu.
Süper Lig'in 5. haftasında 20, 21, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde oynanacak olan mücadelelerde sahada olacak hakemler açıklandı. 23 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında hakem Suat Arslanboğa'nın görev yapacağı belirtildi.
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:
20 Eylül Cuma
20.30 Göztepe - Konyaspor: Özgür Yankaya
21 Eylül Cumartesi
15.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Koray Gençerler
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
20.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
22 Eylül Pazar
14.00 Çaykur Rizespor- Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Serkan Tokat
16.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Btc Turk Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler
23 Eylül Pazartesi
20.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
(İHA)

Suat Arslanboğa, Başakşehir, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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