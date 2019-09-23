Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesi başladı! Canlı anlatım

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
8' Başakşehir'de Mahmut sarı kart gördü.
7' Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sarı kart gördü.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ:Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Burak
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli