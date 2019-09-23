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Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesi başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

23.09.2019 19:04Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesi başladı! Canlı anlatım

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

8' Başakşehir'de Mahmut sarı kart gördü.

7' Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sarı kart gördü.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ:Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Burak

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli


Vodafone Park, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(4)
KOMPLO TEORİ USTASI:Bu maçı Bjk kazanacak çünkü Fiko daha fazla tepki alır diye bjk oyuncuları ölümüne oynayıp kazanacaktır. Yoksa Abdullah Avcı ateş üstünde olur. Herkes Fiko ve Abdullah Avcı istifa diye tribünlerde haykırır. Her şey ayarlandı bence. Haftaya Ts maçı öncesi moral bulması lazım. Bu yüzden Bjk 1-0 alır maçı.
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PATSO:Allahu ekber ALLAH ALLAH
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MEMLEKETİM:Bu avcinin futboldan anladigini söyleyen ahmaktir.
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ADINIZI YAZIN:veyy yazık
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