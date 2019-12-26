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Beşiktaş: "Mensah ile ilgimiz yok"

Beşiktaş, Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah'ın transferi ile ilgileri olmadığını duyurdu.

26.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:05 Beşiktaş:
, futbolcusu Bernard Mensah'ın transferi ile ilgileri olmadığını duyurdu.
Transfer dönemi yaklaşırken Kayserispor'un başarılı futbolcusu Bernard Mensah için transfer söylentileri gündemde yoğun yer alıyor. Mensah'ın Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.
(İHA)

Kayserispor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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