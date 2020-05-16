BEŞİKTAŞ MEYDANI'NDAKİ ATATÜRK ANITI KALDIRILIYOR -2

BEŞİKTAŞ MEYDANI'NDAKİ ATATÜRK ANITI KALDIRILIYOR -2 (havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR - Zeki GÜNAL - /İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kabataş - Mecidiyeköy Metro Hattı sırasında yapısında eğim meydana geldiği belirtilen ve...

16.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:59
BEŞİKTAŞ MEYDANI'NDAKİ ATATÜRK ANITI KALDIRILIYOR -2 (havadan görüntülerle)
Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR - Zeki GÜNAL -/İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kabataş - Mecidiyeköy Metro Hattı sırasında yapısında eğim meydana geldiği belirtilen ve yıkılma tehlikesi ortaya çıkan Atatürk-Cumhuriyet-Demokrasi Anıtı sökülüyor.
Beşiktaş'ta İBB tarafından yapımı sürdürülen Kabataş-Mecidiyeköy Metro Hattı çalışmaları sırasında 19 Mayıs 1999 tarihinde açılan Atatürk-Cumhuriyet-Demokrasi Anıtı'nın yapısında eğim meydana geldi. Yıkılma tehlikesi ortaya çıkan anıt için yıkım kararı alındı. Bunun üzerine Barbaros Bulvarı'nda bulunan anıtı sökmek için çalışmalara başlandı. 33 metre yüksekliği ve 3 metre çapı bulunan anıtın parça parça sökülerek kaldırıldığı görüldü.
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Beşiktaş Belediyesi'nden anıt ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı'mızın da bulunduğu alanda sürmekte olan çalışmalar nedeni ile anıtın yapısında eğim meydana geldiği ve yıkılma tehlikesi ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu nedenle anıtımızın çevreye zarar vermeden kaldırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Kazı çalışmaları sonladığında Beşiktaş'ımıza ve İstanbul'umuza yakışır bir Atatürk Anıtının burada tekrar yer alması için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz." denildi. BEŞİKTAŞ MEYDANI’NDAKİ ATATÜRK ANITI KALDIRILIYOR -2

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Haber

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