19.06.2019 18:25
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Beşiktaş, Milan forması giyen Laxalt'ı kiralamak istiyor!

Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Milan'da forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Laxalt'ı kiralamak istiyor.

Siyah Beyazlılar, sol beke Caner Erkin'in alternatifini arıyor. Sözleşmesi sona eren Adriano'ya yıllık 1 milyon 200 bin euro'dan yeni bir sözleşme öneren yönetim, Brezilyalı futbolcudan olumsuz cevap almıştı. Sol bek için ortaya çıkan son isim ise Diego Laxalt.

YILLIK 2 MİLYON EURO

Genoa'dan 14 Milyon euroya Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İtalya ligi'nde 20 maçta forma giydi. 2022'ye kadar Milan'la sözleşmesi olan Uruguaylı futbolcu, menajerler tarafından kiralık olarak siyah beyazlı ekibe önerildi. Beşiktaş, Laxalt'a yıllık 2 Milyon euro önermeyi düşünüyor.

(TRT Spor)

Beşiktaş, Milan forması giyen Laxalt'ı kiralamak istiyor!
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