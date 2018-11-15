Beşiktaş, Milli Futbolcularından Yoksun Çalıştı

15 Kasım 2018 Perşembe 15:39



15 Kasım 2018 Perşembe 15:39

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün salonda yaptığı çalışmayla devam etti.Beşiktaş, Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına salonda devam etti. Antrenmana milli takımlarda olan Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı.Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman salonda yapılan ısınma ve streching çalışmaları ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 16.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL