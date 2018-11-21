Beşiktaş, Milli Takımda Sakatlanan Ryan Babel'in Sağ Arka Adalesinde Yırtık Tespit Edildiğini Açıkladı

Beşiktaş,Ryan Babel'in sağ uyluk arka adale zarında mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."