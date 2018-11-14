14 Kasım 2018, 18:21
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Beşiktaş, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre milli takım kamplarında bulunan Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Pepe, Ryan Babel, Gary Medel, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın, antrenmana katılmadı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda siyah-beyazlı oyuncular, istasyon koşularının ardından pas çalışması üzerinde durdu. Antrenman kondisyon koşularıyla tamamlandı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. Beşiktaş Spor Kulübü,MKE Ankaragücü,Beşiktaş
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:21



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