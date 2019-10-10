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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

10.10.2019 21:30Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana milli takımlarda olan oyuncular ile tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou katılmadı.
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 18.30'da basına kapalı yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
(İHA)

Beşiktaş Spor Kulübü, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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