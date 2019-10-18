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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını başkentte yaptığı antrenmanla tamamladı.

18.10.2019 20:26Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını başkentte yaptığı antrenmanla tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı, yönetim kurulu üyeleri, Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı da izledi.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenman ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe hareketleriyle başladı. Pas çalışması, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile süren idman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, kampa girdi.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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