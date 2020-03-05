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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

05.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 05.03.2020 20:16Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'in 25. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 çalışması yapıp taktik uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Çalışmaya bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile takımdan ayrı koşu yapan Gökhan Gönül katılmadı.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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5.03.2020 21:04:21