Beşiktaş Mogaz - 1955 Batman Belediyespor: 30-26

<br><br>Hentbol Erkekler Süper Lig'inde 9. hafta tamamlandı.<br><br>Beşiktaş Mogaz, BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan ve ilk yarısını 13-10 önde tamamladığı karşılaşmada 1955 Batman Belediyespor'u 30-26 yendi.<br><br>Ligde 4. haftanın erteleme maçında ise SELKA Eskişehir, Antalyaspor'u deplasmanda 29-23 mağlup etti.<br><br>SELKA Eskişehir, Antalya Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını da 13-10 önde tamamladı.<br><br><div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div>