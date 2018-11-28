28 Kasım 2018, 01:25
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Beşiktaş Mogaz - 1955 Batman Belediyespor: 30-26

Beşiktaş Mogaz - 1955 Batman Belediyespor: 30-26

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. hafta maçında Beşiktaş Mogaz sahasında 1955 Batman Belediyespor'u 30-26 yendi.



Hentbol Erkekler Süper Lig'inde 9. hafta tamamlandı.

Beşiktaş Mogaz, BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan ve ilk yarısını 13-10 önde tamamladığı karşılaşmada 1955 Batman Belediyespor'u 30-26 yendi.

Ligde 4. haftanın erteleme maçında ise SELKA Eskişehir, Antalyaspor'u deplasmanda 29-23 mağlup etti.

SELKA Eskişehir, Antalya Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını da 13-10 önde tamamladı.

Beşiktaş Mogaz,Batman Belediyespor

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