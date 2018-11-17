Beşiktaş Mogaz - Metalurg: 23-22

Beşiktaş Mogaz
Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 8. maçında, Makedonya
temsilcisi Metalurg'u 23-22 mağlup etti.Beşiktaş Mogaz: 23 - Metalurg: 22
Salon: Şehit Polis
Recep Topaloğlu (Kocaeli
)
Hakemler: Doru Manea, Radu Iliescu (Romanya
)
Beşiktaş Mogaz: Hendawy, Özgür Sarak 1, Pribak 1, Buljubasic, Mehmet Demirezen
5, Baran Nalbantoğlu
1, Onur Ersin 3, Lasica 2, Tomic 1, Ramazan Döne 9
Antrenör: Müfit Arın
Metalurg: Tomovski, Danilovski, Velkovski, Lazarevski 2, Tokic 5, Tankoski 6, Spende 3, Riberiro 3, Madzovski 3
Antrenör: Danilo Brestovac
İlk Yarı: 12-12
İki Dakika Cezası Alanlar: Buljubasic (Beşiktaş Mogaz); Spende (Metalurg)
Sarı Kartlar: Pribak, Buljubasic, Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Mogaz); Madzovski (Metalurg)Maçın Ardından
Müfit Arın: "Kalecimizin ekstra performansı galip gelmemize yardımcı oldu"
EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 8. hafta maçında Makedonya temsilcisi Metalurg'u 23-22 yenen Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı'nın antrenörü Müfit Arın, galip gelmelerinde kalecilerinin ekstra performansının yardımı olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arın, her geçen gün daha iyiye giden bir takım olduklarını belirtti. Türkiye
'deki lig ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların kalitesinin öneminden bahseden Arın, "Kendi ligimizden Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüz vakit bunun bocalamasını yaşıyoruz. Bugün bizim de oyun içinde ve saha kenarında sakat oyuncularımız vardı. Bunlar bizler için bahane değil. Bugün kalecimizin ekstra performansı galip gelmemize yardımcı oldu." diye konuştu.
Müfit Arın, bugün çekişmeli bir maç ortaya konulduğunu dile getirerek, iki takımı da kutladı.
Danilo Brestovac: "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüm"
Metalurg Antrenörü Danilo Brestovac da maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.
Danilo Di Luca,Makedonya,Beşiktaş Mogaz
17 Kasım 2018 Cumartesi 22:10