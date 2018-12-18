Beşiktaş Müftüsü Yılmaz, Hayatını Kaybetti

Kaynak: AA

Beşiktaş Müftüsü Hızır Hilmi Yılmaz, kalp krizi sonucu 54 yaşında hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, sabah Beşiktaş Müftülüğüne gelen ve ardından Üsküdar'a geçen Yılmaz, araçta kalp krizi geçirdi.İlk müdahalenin ardından Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 54 yaşındaki Yılmaz, burada vefat etti.Müftü Yılmaz, yarın öğle vakti Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Rize'de defnedilecek.