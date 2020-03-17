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Beşiktaş, N'Koudou ve Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberi yalanladı

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı futbolcular Georges-Kevin N'Koudou ile Tyler Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberi yalanladı.

17.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:28
Beşiktaş, N'Koudou ve Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberi yalanladı
Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı futbolcular Georges-Kevin N'Koudou ile Tyler Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberi yalanladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, N'Koudou ile Boyd'un teknik ekipten, dün sabah gerçekleştirilen idmana katılmama talebinin olmadığı ve her iki oyuncunun çalışmada yer aldığı belirtilerek, "Ayrıca, takımımızın sabah gerçekleştirdiği antrenmanın akşam yapıldığının iddia edilmesi de haberin masa başında kurgulandığının açık bir göstergesi olmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemizde ve kulübümüzde gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam ediyorken, böylesine hassas bir konuda yalan haber yapılmasını manidar buluyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Beşiktaş Spor Kulübü, Sabah, Spor

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