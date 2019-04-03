Beşiktaş, Nabil Bentaleb'i Transfer Etmek İstiyor!

Beşiktaş için orta sahaya sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bip Spor'un haberine göre Beşiktaş, Schalke 04'ün Cezayirli orta sahası Nabil Bentaleb ile ilgieniyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetici Umut Güner'in Schalke yönetimi ile Bentaleb'in kiralanması için İtalya'da görüştüğü ve pazarlık masasından olumlu ayrıldıkları belirtildi.

33 MAÇTA 8 GOL ATTI

Bentaleb'in kiralanması için Schalke ile anlaşılması halinde 24 yaşındaki futbolcunun menajeriyle de temasa geçilecek. Tottenham alt yapısından çıkan Bentaleb, 2017 yılında 19 milyon euroya Schalke'ye transfer olmuştu. Orta sahanın ortasında görev alan Fransız asıllı Cezayirli futbolcu, bu sezon Schalke formasıyla toplam 33 maça çıkarken 8 gol ve 1 asist ile mücadele etti.

(Sporx)