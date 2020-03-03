Beşiktaş ne zaman kuruldu? Beşiktaş JK tarihçesi, BJK kuruluş tarihi

Türkiye 'nin en köklü takımı Beşiktaş , bir grup gencin Osman Paşa'nın konağının bahçesinde jimnastik yapmak için toplanmasına dayanır. Takımın ilk renklerinin kırmızı beyaz olduğu ve Balkan Savaşı sonrası siyah beyaz şeklinde değiştirildiği söylenir. Beşiktaş arması, renkleri hakkında detaylı bilgiyi derledik.

BEŞİKTAŞ TARİHÇESİ

Siyah beyazlı takım, 1902 yılında Beşiktaş Serencebey Mahallesi'nde, dönemin Medine Muhafızı olan Osman Paşa'nın konağının bahçesinde, 22 kişiden oluşan bir grup genç, haftanın bazı günlerinde toplanıp jimnastik hareketleri yapıyordu. Gençlerin ilk ilgilendikleri spor branşları, özellikle barfiks, paralel, güreş, halter, aletli ve aletsiz jimnastikti. Siyasi hareketler sebebiyle her türlü toplanma tedirginlik yaratıyordu bu nedenle hafiyeler dolaştıran 2. Abdülhamit'in adamları Serencebey'deki bu toplanmaları işitince, gençler baskınla karakola götürüldü. Sporcu gençlerin bir kısmı saraya yakıdı, ayrıca yasaklı olan futbolu da oynamıyorlardı. Bu gerekçelerle olay hafifletilerek serbest bırakıldılar. Hatta saray çevresinden Şeyhzade Abdülhalim bu sporcuları destekledi ve sık sık antrenmanları seyretmeye başladı. Ünlü boksör ve güreşçi Kenan Bey de antrenmanlara gelerek güreş ve boks hareketleri göstermeye başladı.

BEŞİKTAŞ OSMANLI JİMNASTİK KULÜBÜ KURULDU

1903 yılının Mart ayında özel izinle Bereket Jimnastik Kulübü kuruldu. 1908'de Meşrutiyet'in ilanıyla sportif faliyetlerde artış gözlendi. 13 Nisan 1909'daki (31 Mart 1325) siyasi olaylardan sonra iyi bir eskrim hocası olan Fuat Balkan ile başta güreş ve halter sporlarını yapan Mazhar Kazancı, Serencebey'de jimnastik yapan gençleri bularak birlikte spor yapmaya başladılar. Fuat Balkan, Ihlamur'daki evinin altındaki yeri, kulüp merkezi yaptı ve Bereket Jimnastik Kulübü'nün adı Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak değiştirildi. Böylece jimnastik, güreş, boks, eskrim ve atletizmin ön planda olduğu spor kulübü oluşturuldu.

TESCİL EDİLEN İLK TÜRK SPOR KULÜBÜ OLDU

Beyoğlu Mutasarrıfı Muhittin Bey'in teşvikiyle Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü, 26 Ocak 1911 tarihinde tescil edilen ilk Türk spor kulübü oldu. Git gide ilgi arttı ve kulübe kaydolan sayısı 150'ye ulaştı. Kulübün merkezi de Ihlamur'dan Akaretler'de 49 numaralı binaya taşındı. Bir süre sonra yine Akaretler'de 84 numaralı binaya geçildi.

BEŞİKTAŞ HER DAİM SİYAH BEYAZDI

Beşiktaş'ın ilk kurulduğu sıralar renklerinin kırmızı beyaz olduğu ve Balkan Savaşı ile siyah beyaz olarak değitirildiği söylenir. 100. yılı dolayısıyla yapılan araştırmalar neticesinde takımın renklerinin başlangıçtan itibaren siyah beyaz olduğu ortaya çıkmıştır.

Osman Paşa Konağı'nda başlangıçta bireysel sporlar yapılmasından ötürü herhangi bir forma rengine gereksinim duyulmamıştır. Ancak sporcuların sayısı her geçen gün artmaya devam edince, Mehmet Şamil Bey kurucular heyetini topladı ve okul günlerinde kullandığı, okulunun renklerini taşıyan rozeti göstererek tüm üyelerin buna benzer bir rozet taşıması gerektiğini belirtti. Toplantıya katılanlar teklifi kabul ettiler. Toplantının sonunda rozette yer alacak kulüp renkleri de kararlaştırıldı. Tabiatın bütünüyle birbirine zıt iki ana rengi kulüp renkleri olarak seçildi.

Beşiktaş'ın ilk rozetinin yapıldığı tarih, "1906" olarak kabul edildi. Üstte Arap harfleriyle "Beşiktaş" yazarken, sağda "J", solda "K" harfleri yer aldı. Rozetin arka yüzünde "Konstantinopolis"te yapıldığı yazılıdır ve iç tarafında rozeti yapan ustanın mührü bulunur. Rozetteki armada yer alan yıldızın 6 köşeli olduğu dikkat çekmektedir. 2. Meşrutiyet'e kadar bu 6 köşeli yıldız kullanılmıştır. Sonrasında rozet, İskender Yakak tarafından Onursal Başkan Süleyman Seba'ya hediye edildi.

FUTBOL ŞUBESİ DE RESMİ OLARAK KURULDU

Faaliyetlerini hızlandırdığı ve arttırdığı ilk yıllarda futbol gölgede kalmışsa da, 1910'ların sonundan itibaren kulüpteki atlet ve jimnastikçiler futbola daha fazla ilgi duymaya başladı. O yıllarda Beşiktaş Kulübü'nün yakınında Valideçeşme ve Basiret gibi iki güçlü futbol takımı kurulmuştu. 1911 Ağustos'unda Valideçeşme futbol takımının başkanı ve kurucusu olan Ahmet Şerafettin Bey futbolcularıyla Beşiktaş Kulübü'ne katıldı. Beşiktaşlı gençlerin kurduğu futbol takımlarını tek bir çatı altında toplamayı amaç edinen Şeref Bey'in girişimleriyle, Basiret Kulübü de Beşiktaş'a katıldı. Bu şekilde Futbol Şubesi, resmi olarak Kulüp'te faaliyete başladı.

SPORCULAR CEPHELERE GİTTİ VE SPOR FAALİYETLERİ DURDU

Resul, Rıdvan, Behzat, Doktor Sabri, Şair Kazım, Sadi (Baltalimanı), Doktor Mehmet, Asım, Şeref, Doktor Ali ve Fahri'den oluşan ilk futbol takımının masraflarını da bir hayırsever karşıladı. Birinci takımın yanı sıra ikinci, üçüncü, dördüncü takımlarını da kuran futbol şubesi, kulübün Akaretler'deki bahçesinde futbol idmanlarına ağırlık verdi. Böylece futbol Beşiktaş'ta ilk sırada yer alan spor dalı olmayı başardı. Ancak Balkan Savaşı ve Dünya Savaşı ile birlikte Beşiktaş'ın sporcuları cephelere gitti ve spor faaliyetleri yok denecek hale geldi.

SİYAH BEYAZLI TAKIMIN SEMBOLÜ KARA KARTAL OLMUŞTUR

Beşiktaş, 1940-41 sezonunda liderlik elde eder. Süleymaniye takımı maçında trübnde yankılanan ''Kara Kartallar'' sesi takımın sembolü olur. Kara kartal gibi hücum etmesi Beşiktaş'ın takma adını belirlemiştir. Bu maçın ardından, Beşiktaş'ın sembolü "Kara Kartallar" olmuştur.

Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle sağ kalan sporcular dönmeye başladı. Bir taraftan düşmanla yapılan Milli Mücadele'ye yardım edildi. Diğer taraftan da futbol takımı Şeref Bey tarafından tekrar güçlü hale getirildi.

1920'DE İLK ŞAMPİYONLUĞU ALDI

Şeref Bey, cuma ligine alınmak istemeyen takımların idarecileriyle Türk İdman Birliği Ligi adı altında bir lig kurdu. Çekilen kurada 10 takım A Grubu'nda Beşiktaş, Hilal, Kumkapı, Altınörs ve Türkgücü, B Grubu'nda da Darüşşafaka, Vefa, Üsküdar, Beylerbeyi ve Haliç şeklinde yer aldı. Grubunda bütün maçlarını kazanan Beşiktaş, 23 Temmuz 1920'de oynanan final maçını da kazanarak tarihindeki ilk şampiyonluğu elde etti.

BEŞİKTAŞ KURUCULARI KİM?

Ahmet Fetgeri (Aşeni), Mehmet Ali Fetgeri (Aşeni), Osman Paşazade Mehmet Şamil (Şhaplı), Hüseyin Bereket, Kadızade Nazım Nazif (Ander) ve 20'ye yakın genç kulübünkurucularıdır.

BEŞİKTAŞ BAŞKANLARI

1903-1908 Mehmet Şamil

1908-1911 Şükrü Paşa

1911-1918 Fuat Paşa

1918-1923 Fuat Balkan

1923-1924 Salih Bey

1924-1926 Ahmet Fetgeri Aşeni

1926-1928 Fuat Balkan

1928-1930 Ahmet Fetgeri Aşeni

1930-1932 Emin Şükrü Kunt

1932-1935 A. Ziya Karamürsel

1935-1938 Fuat Balkan

1938-1939 A. Ziya Karamürsel

1939-1941 Yusuf Ziya Erdem

1941-1942 A. Ziya Karamürsel

1942-1950 A. Ziya Kozanoğlu

1950Ekrem Amaç

1950-1952 Salih Fuat Keçeci

1952-1955 Abdullah Ziya Kozanoğlu

1955-1956 Tahir Söğütlü

1956-1957 Danyal Akbel

1957- Ferhat Nasır

1957-1958 Nuri Togay

1958Enver Kaya

1959-1960 Nuri Togay

1960-1963 Hakkı Yeten

1963-1964 Selahattin Akel

1964-1966 Hakkı Yeten

1966-1967 Hasan Salman (17.06.1966-11.02.1967)

1967-1968 Hakkı Yeten

1968-1969 Talat Asal

1969-1970 Rüştü Erkuş (08.12.1969-26.01.1970)

1970Nuri Togay (10.02.1970-29.03.1970)

1970-1971 Agasi Şen

1971-1972 Himmet Ünlü

1972-1973 Şekip Okçuoğlu (21.06.1972-13.01.1973)

1973-1977 Mehmet Üstünkaya

1977-1979 Gazi Akınal

1979Hüseyin Cevahir (11.04.1979-20.05.1979)

1979–1980 Gazi Akınal (21.05.1979-27.09.1980)

1980-1981 Rıza Kumruoğlu (30.09.1980-28.03.1981)

1981-1984 Mehmet Üstünkaya

1984-2000 Süleyman Seba

2000-2004 Serdar Bilgili

2004-2012 Yıldırım Demirören

2012-2012 Yalçın Karadeniz

2012-2019 Fikret Orman

2019- ...... Ahmet Nur Çebi