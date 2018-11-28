Beşiktaş, Norveç'e 10 Eksikle Gidiyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:09



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:09

Sakatlar listesine Quaresma da eklendiAli DANAŞ - İSTANBUL/ DHABeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5'inci haftasında yarın deplasmanda Sarpsborg 08 ile oynayacağı maça 10 futbolcusundan yoksun çıkacak.Dünkü antrenmana sakatlıkları nedeniyle katılamayan Pepe, Gary Medel, Ryan Babel, Gökhan Töre, Enzo Roco ve Gökhan Gönül maç kadrosunda yer almazken, bu isimlere Portekizli yıldız Ricardo Quaresma da eklendi. Hafif ağrıları bulunan Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş tarafından riske edilmeyerek Norveç kafilesine alınmadı.Böylece Siyah-beyazlılar, sakatlığı bulunan 7 futbolcu ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile UEFA'ya verilen takım listesinde ismi olmayan Atiba ve Güven Yalçın'ın da eklenmesiyle Sarpsborg 08 karşısına 10 oyuncusundan yoksun çıkacak.Dünkü çalışmada antrenmanın tamamında takımla çalışan Adriano ve Lens ise Norveç kafilesinde yer aldı.Bu arada teknik direktör Şenol Güneş, eksik isimlerin bir hayli fazla olmasından dolayı kadroya U-21 takımından Erdem Seçgin, Oğuzhan Aydoğan, Fatih Aksoy ve U-19 Akademi Takımı'ndan Erdoğan Kaya ve Rıdvan Yılmaz'ı dahil etti.Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği Sarpsborg maçı kadrosunda yer alan 19 futbolcu şöyle;"Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Adriano Correia, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz,Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Aydoğan, Rıdvan Yılmaz"