Beşiktaş Norveç'te Zoru Başardı

Avrupa 'nın 2 numaralı kupasında Norveç temsilcisi Sarpsborg'a konuk olan siyah-beyazlılar, ilk dakikada Rashad Muhammed, 6. dakikada ise Tobias Heintz'ın golleriyle 2-0 geri düştü. Beşiktaş , kazanamaması durumunda gruptan çıkma iddiasını yitireceği maçın ilk yarısını bu skorla geride kapattı.

Soğuk hava ve suni çim sahanın futbolcuları zorladığı mücadelenin ikinci yarısında rakibine oranla iyi oynayan siyah-beyazlılar, Jeremain Lens'in 62 ve 90, Vagner Love'ın ise 66. dakikadaki golleriyle geri döndü.

Beşiktaş'ın Sarpsborg karşısındaki geri dönüşü, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki 2 ve farklı skorla geriden gelip kazandığı maçları akıllara getirdi.

UEFA'dan Beşiktaş'a övgü

UEFA'nın Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş'ın geri dönüşünü övdü.

Siyah-beyazlı ekibin 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçın gollerini veren UEFA, paylaşımına "Ne geri dönüş ama." ifadesini kullandı.

UEFA, kartal emojisini eklediği paylaşımında Beşiktaş'ı alkışladı.

17 yıl sonra gelen geri dönüş

Beşiktaş, 17 yıl sonra Avrupa'da 2-0'dan geri dönerek maç kazanan ilk Türk takımı oldu.

Beşiktaş, Sarpsborg geri dönüşüyle, Galatasaray-Real Madrid müsabakasından sonra Avrupa'da 2 farktan maç çeviren ilk Türk takımı olarak dikkati çekti.

En çok geri dönüş millilerde

2000 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2000) elemelerinde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, grup maçında Finlandiya 'ya konuk oldu. Mücadelenin ilk 14 dakikasında 2-0 geri düşen milliler, müsabakayı 4-2 kazandı.

EURO 2008'de geri dönüşleriyle dikkati çeken A Milli Takım, grup maçında Çekya ile karşılaştı. Beraberlik durumunda dahi turnuvaya veda edecek milliler, son 15 dakikaya 2-0 geride girdi. Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın en önemli geri dönüşüne imza atarak, son 15 dakikada 3 gol buldu. Karşılaşmayı 3-2 galip tamamlayan milliler, çeyrek finale çıktı.