Beşiktaş Norveç'te Zoru Başardı

Avrupa
'nın 2 numaralı kupasında Norveç
temsilcisi Sarpsborg'a konuk olan siyah-beyazlılar, ilk dakikada Rashad Muhammed, 6. dakikada ise Tobias Heintz'ın golleriyle 2-0 geri düştü. Beşiktaş
, kazanamaması durumunda gruptan çıkma iddiasını yitireceği maçın ilk yarısını bu skorla geride kapattı.
Soğuk hava ve suni çim sahanın futbolcuları zorladığı mücadelenin ikinci yarısında rakibine oranla iyi oynayan siyah-beyazlılar, Jeremain Lens'in 62 ve 90, Vagner Love'ın ise 66. dakikadaki golleriyle geri döndü.
Beşiktaş'ın Sarpsborg karşısındaki geri dönüşü, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki 2 ve farklı skorla geriden gelip kazandığı maçları akıllara getirdi.
UEFA'dan Beşiktaş'a övgü
UEFA'nın Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş'ın geri dönüşünü övdü.
Siyah-beyazlı ekibin 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçın gollerini veren UEFA, paylaşımına "Ne geri dönüş ama." ifadesini kullandı.
UEFA, kartal emojisini eklediği paylaşımında Beşiktaş'ı alkışladı.
17 yıl sonra gelen geri dönüş
Beşiktaş, 17 yıl sonra Avrupa'da 2-0'dan geri dönerek maç kazanan ilk Türk takımı oldu.
Maçın ilk yarısını Ivan Helguera ve Claude Makalele'nin golleriyle 2-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Ümit Davala
, Hasan Şaş
ve Mario Jardel
'in golleriyle mücadeleyi 3-2 kazandı.
Beşiktaş, Sarpsborg geri dönüşüyle, Galatasaray-Real Madrid müsabakasından sonra Avrupa'da 2 farktan maç çeviren ilk Türk takımı olarak dikkati çekti.
En çok geri dönüş millilerde
2000 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2000) elemelerinde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, grup maçında Finlandiya
'ya konuk oldu. Mücadelenin ilk 14 dakikasında 2-0 geri düşen milliler, müsabakayı 4-2 kazandı.
EURO 2008'de geri dönüşleriyle dikkati çeken A Milli Takım, grup maçında Çekya ile karşılaştı. Beraberlik durumunda dahi turnuvaya veda edecek milliler, son 15 dakikaya 2-0 geride girdi. Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın en önemli geri dönüşüne imza atarak, son 15 dakikada 3 gol buldu. Karşılaşmayı 3-2 galip tamamlayan milliler, çeyrek finale çıktı.
Ay-yıldızlı ekibin son geri dönüşü ise bu yıl İsveç
karşısında oldu. Uluslar B Ligi'nde mücadele eden milliler, deplasmanda İsveç ile karşılaştı. A Milli Takım, 50. dakikasında 2-0 geri düştüğü mücadeleyi 3-2 galip tamamladı.