16.06.2019 15:26
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Beşiktaş, Obi Mikel'i gündemine aldı!

Beşiktaş, Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel'i gündemine aldı. Yıldız oyuncunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Beşiktaş yeni sezon öncesi hazırlıkları için gün sayarken geçtiğimiz sezon daha az oynayan oyuncular için de Avusturya'da yapılması planlanan kamp fırsat dolu olacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bütün takımı görmek istediği öğrenilirken kadro dışı kalan Orkan Çınar başta olmak üzere Süper Lig'de daha süre alan Oğuzhan Özyakup, Larin, Roco, Muhayer'in yanı sıra altyapıdan gelen oyuncular ve kiralık olan Umut Nayir ve Sedat test edilecekler.

İSTANBUL'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Siyah beyazlılarda takımın tüm bütçesi 40 milyon Euro'ya çekilirken, alınan yeni tedbirler ile mevcut sözleşmeler içinde masaya oturulacak. Siyah beyazlıların transfer gündemine orta saha için yeni bir isim girdi. Nijeryalı Obi Mikel'in Beşiktaş'ın listesinde yer aldığı öğrenilirken Middlesbrough ile sezonu tamamlayan 87 doğumlu oyuncunun İstanbul'a gelmeye hazır olduğu bildirildi.

(beIN Sports)

Beşiktaş, Obi Mikel'i gündemine aldı!
Avusturya, Abdullah Avcı, İstanbul, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (1)
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