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Beşiktaş, Odion Ighalo'nun transferi için harekete geçti!

Devre arasında kadrosuna mutlaka bir forvet katmak isteyen Beşiktaş, Shanghai Shenhua'dan ayrılmak isteyen Odion Ighalo'nun menajeriyle görüşmelere başladı.

04.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:04

2017'de Watford'dan ayrılma kararı aldıktan sonra adı sık sık Süper Lig kulüpleriyle anılan, fakat Çin ekibi Changchun YaTai'ye transfer olan Ighalo için kolları sıvadı. Hemen hemen 2 yıllık Çin macerasının ardından artık ülkeden ayrılmak isteyen ve hedefi olan bir Avrupa kulübüne gitmek için eşyalarını toplayan Ighalo için Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenilirken Erdal Torunoğlulları'nın oyuncunun menajeri olan Emefie Aneke Atta ile görüşmelere başladığı bildirildi.

26 KEZ MİLLİ OLDU

YaTai'de 55 maçta 35 gol, Shanghai Shenhua'da ise 18 maçta 10 gol atan Odion Ighalo'nun kalitesinden bir şey kaybetmediği görülürken, Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yaşının 34 olmasının yanı sıra tecrübeli forvetin sakatlık problemleri yaşaması ve takımda alternatif bir golcünün olmaması siyah beyazlı yönetimi Ighalo konusunda iştahlandırıyor. Kariyerinde daha önce Udinese, Granada, Watford formaları giyen 30 yaşındaki futbolcu 26 kez de Nijerya Milli Takımı'nda görev aldı.

(Akşam)

Beşiktaş, Odion Ighalo'nun transferi için harekete geçti!

Shanghai Shenhua, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (5)
SEYİT SARI:BU GOL MAKİNASI ALINSIN, BİRDE TALİŞKA DÖNSÜN KANATLAR GÖZDEN GEÇİRİLSİN SAĞ BEK YETİŞTİRİLSİN BJK KADROSUNDAN ENAZ 8 KİŞİ AYIKLANSIN KADRO NETLEŞSİN
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MEHMET:Aman alin. Ilk onbire türk birakmayin gs gibi.
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VATANDAŞ:bunu söylemen için anadolu takımı taraftarı olman lazım. yoksa diğerlerinden birini tutuyorsan bunu söyleyecek yüzün olması ironik. bjk onbirinde 3 5 türk oynuyor
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AA:6 m euro bonservis odemiş çinli bedavamı verecek
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VATANDAŞ:çinde yeni kurallar gereği yeni sezonda sadece 1 yabancı oynatmak zorundalar. E kimse almazsa bedava verecek tabi oturtup maaşını mı ödeyecek listeye yazılmayan oyuncuya
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Spor

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