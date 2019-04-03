Beşiktaş, Oğuzhan'ın Bedelini Belirledi

Süper Lig'de zirve yarışında geride kalan Beşiktaş, yeni sezon için kemer sıkma politikası uygulamaya ve maliyeti yüksek oyuncularıyla yollarını ayırmaya karar verirken, ilk müjdeli haber de İtalya'dan geldi. Çizme basını, Serie A kulüpleri Genoa ve Empoli'nin Siyah-Beyazlılar'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'u renklerine bağlamak için harekete geçmeye hazırlandığını duyurdu. Corriere dello Sport, her iki kulübün 26 yaşındaki 10 numara için sezon bitmeden Beşiktaş'ın kapısını çalacağını iddia etti.

10 MİLYON EUROYA ROMA'YA VERİLMEDİ

Gazete, Empoli ve Genoa'nın daha önce Roma'nın da gündeminde olan Ozzi için ne kadar bonservis ücreti teklif edeceği konusunda bilgi vermezken, Başkan Fikret Orman'ın en az 5 milyon euro talep edeceği öğrenildi. Beşiktaş sezon başı Roma'nın 10 milyon euroluk teklifini geri çevirmişti. Yeni sezonda futbolculara 2 milyon euronun üzerinde maaş ödemeyi düşünmeyen Siyah-Beyazlı yönetim, mali sıkıntıları aşmak için Oğuzhan gibi maliyeti yüksek isimlere gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.