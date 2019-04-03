03 Nisan 2019, 09:17
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Beşiktaş, Oğuzhan'ın Bedelini Belirledi

Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Beşiktaş, yıldız oyuncu Oğuzhan için sezon başında gelen 10 milyon euroluk teklifi kabul etmemişti. Şimdi ise 5 milyon euroya satabileceği konuşuluyor.

Süper Lig'de zirve yarışında geride kalan Beşiktaş, yeni sezon için kemer sıkma politikası uygulamaya ve maliyeti yüksek oyuncularıyla yollarını ayırmaya karar verirken, ilk müjdeli haber de İtalya'dan geldi. Çizme basını, Serie A kulüpleri Genoa ve Empoli'nin Siyah-Beyazlılar'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'u renklerine bağlamak için harekete geçmeye hazırlandığını duyurdu. Corriere dello Sport, her iki kulübün 26 yaşındaki 10 numara için sezon bitmeden Beşiktaş'ın kapısını çalacağını iddia etti.

10 MİLYON EUROYA ROMA'YA VERİLMEDİ

Gazete, Empoli ve Genoa'nın daha önce Roma'nın da gündeminde olan Ozzi için ne kadar bonservis ücreti teklif edeceği konusunda bilgi vermezken, Başkan Fikret Orman'ın en az 5 milyon euro talep edeceği öğrenildi. Beşiktaş sezon başı Roma'nın 10 milyon euroluk teklifini geri çevirmişti. Yeni sezonda futbolculara 2 milyon euronun üzerinde maaş ödemeyi düşünmeyen Siyah-Beyazlı yönetim, mali sıkıntıları aşmak için Oğuzhan gibi maliyeti yüksek isimlere gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

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Spor



YORUMLAR (6)
BURAK: Burda gelişebileceği bu kadar 1 sene daha biraz gelişir daha da gelişmez yaş 27 futbolcu için bu yaştan sonra gelişme görülmez.
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NE FARKEDER: oguzhan fikoyu verıcez odemede kolaylıkda yaparız alın allah aşkına :))
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BJK: BEN BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK OGUZHANI VERELİM KARSILIK OLARAK 2 MANDAL VERSİNLER
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TÜRBÜN.....: OĞUZHAN EN KALİTELİ YERLİ ORTA SAHA DIR.
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KANATKAR: ben diyorum oğuzhan o parayı da etmez
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