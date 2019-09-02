Beşiktaş, Okaka'ya transfer teklifinde bulundu!

Transferin bitimine saatler kala Beşiktaş, forvet arayışlarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar, Watford'un İtalyan forveti Stefano Okaka için çalışmalarını sürdürüyor.İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Watford'a Okaka için 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinde bulundu.

YILLIK 2,5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Siyah-beyazlılar tarafından oyuncuya da 2.5 milyon euro maaş teklifi yapılırken Verona, Cagliari ve Udinese de Okaka transferi için çalışmalarını sürdüren ekipler. Transfer için görüşmeler sürerken İtalyan basınına göre Okaka, Beşiktaş'a çok daha yakın görülüyor.

(Fanatik)